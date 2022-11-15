Иранское правительство в панике: в городах убирают мусорные контейнеры

По указанию властей Ирана с городских улиц убирают мусорные контейнеры.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Они запаниковали после того, как протестующие призвали к массовым общенациональным акциям в ближайшие дни.

Дело в том, что участники акций против режима мулл используют контейнеры для блокировки репрессивных сил и строительства баррикад.