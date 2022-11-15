https://news.day.az/world/1511504.html Иранское правительство в панике: в городах убирают мусорные контейнеры - ВИДЕО
Иранское правительство в панике: в городах убирают мусорные контейнеры - ВИДЕО
По указанию властей Ирана с городских улиц убирают мусорные контейнеры.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Они запаниковали после того, как протестующие призвали к массовым общенациональным акциям в ближайшие дни.
Дело в том, что участники акций против режима мулл используют контейнеры для блокировки репрессивных сил и строительства баррикад.
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