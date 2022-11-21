Силы КСИР стреляют по азербайджанцам
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Силовики открыли огонь с применением боевых патронов по протестующим в иранских городах Пираншахр провинции Западный Азербайджан и Джаванруд провинции Керманшах. На обеих территориях проживают преимущественно курды и азербайджанцы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.