https://news.day.az/world/1513176.html Силы КСИР стреляют по азербайджанцам - ВИДЕО
Силы КСИР стреляют по азербайджанцам - ВИДЕО
Силовики открыли огонь с применением боевых патронов по протестующим в иранских городах Пираншахр провинции Западный Азербайджан и Джаванруд провинции Керманшах. На обеих территориях проживают преимущественно курды и азербайджанцы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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