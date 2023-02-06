В турецкой провинции Хатай произошел взрыв на газопроводе

Взрыв на газопроводе произошел в понедельник в южной турецкой провинции Хатай после крупного землетрясения на юго-востоке страны. Об этом сообщило агентство İhlas, передает Day.Az .

Оно передало кадры крупного пожара в двух местах на нитке трубопровода, который проложен через местное село Топбогазы. Между двумя очагами возгорания порядка 3 км. Отмечается, что взрывы и пожары начались после сильного землетрясения в провинции Кахраманмараш.