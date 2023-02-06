https://news.day.az/world/1535240.html В турецкой провинции Хатай произошел взрыв на газопроводе - ВИДЕО
В турецкой провинции Хатай произошел взрыв на газопроводе - ВИДЕО
Взрыв на газопроводе произошел в понедельник в южной турецкой провинции Хатай после крупного землетрясения на юго-востоке страны. Об этом сообщило агентство İhlas, передает Day.Az .
Оно передало кадры крупного пожара в двух местах на нитке трубопровода, который проложен через местное село Топбогазы. Между двумя очагами возгорания порядка 3 км. Отмечается, что взрывы и пожары начались после сильного землетрясения в провинции Кахраманмараш.
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