Путин и Эрдоган договорились о помощи после землетрясения в Турции

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили процесс ликвидации последствий разрушительного землетрясения, эпицентр которого пришелся на турецкий город Кахранмараш, сообщили в Кремле, передает Day.Az.

В ходе разговора российский лидер подтвердил готовность Москвы оказать поддержку Турции: были высказаны конкретные предложения. Турецкий лидер, в свою очередь, поблагодарил Путина за оперативную реакцию и передал соответствующим ведомствам указания принять помощь России.