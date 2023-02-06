https://news.day.az/world/1535511.html Путин и Эрдоган договорились о помощи после землетрясения в Турции
Путин и Эрдоган договорились о помощи после землетрясения в Турции
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили процесс ликвидации последствий разрушительного землетрясения, эпицентр которого пришелся на турецкий город Кахранмараш, сообщили в Кремле, передает Day.Az.
В ходе разговора российский лидер подтвердил готовность Москвы оказать поддержку Турции: были высказаны конкретные предложения. Турецкий лидер, в свою очередь, поблагодарил Путина за оперативную реакцию и передал соответствующим ведомствам указания принять помощь России.
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