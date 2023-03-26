Рынок венчурных инвестиций обвалится на рекордные $500 млн

Из-за краха Silicon Valley Bank (SVB) венчурный рынок может обвалиться на рекордные 25-30% или на $500 млн. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на подсчеты своих аналитиков, передает Day.Az.

Индустрия венчурного капитала стоимостью $2 трлн может столкнуться с уценкой портфеля на 25-30% или на $500 млн из-за краха американского SVB, отметили аналитики Bloomberg Intelligence.

Они добавили, что после краха SVB должна состояться более тщательная оценка и раскрытие информации. При этом на данном рынке нет возможностей для притворства или расширения.

По словам аналитика Bloomberg Гаурава Патанкара, политика "расширения" и "притворства" подразумевает под собой то, что некоторые венчурные компании удерживают часть активов и поддерживают капитал, чтобы не допустить раскрытия информации об их истинной цене. Однако такие методы лишь временно отодвигают проблему, но не решают ее.