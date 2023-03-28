Пентагон выработал множество вариантов военных действий против Ирана

Пентагон подготовил целый ряд вариантов применения военной силы против Ирана на тот случай, если Тегеран примет решение приступить к производству ядерного оружия. Об этом сообщил во вторник председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вооруженные силы США выработали многочисленные варианты действий для рассмотрения национальным руководством, если или когда Иран решит разработать ядерный боезаряд", - заявил генерал на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

Как утверждал военачальник, "Иран, кроме того, предпринимает действия, направленные на то, чтобы усовершенствовать свои способности произвести ядерный боезаряд". "Иран может произвести достаточно ядерного материала для одного боезаряда менее чем за две недели после принятия решения о том, чтобы приступить к созданию атомного оружия. А затем Ирану потребуется лишь несколько месяцев, чтобы произвести непосредственно ядерный боезаряд", - сказал Милли.

По его словам, "американская политика заключается в том, что США сохраняют приверженность тому, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного боезаряда".