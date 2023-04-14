Ученые направили письмо Шольцу с призывом продлить работу АЭС в ФРГ

Как минимум 20 ученых, среди которых лауреаты Нобелевской премии, направили письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом продлить работу трех оставшихся в стране атомных электростанций после 15 апреля. Об этом в пятницу сообщила газета Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подписанты утверждают, что три АЭС с их годовой производительностью в 32,7 млрд кВт∙ч обеспечили экологически чистой электроэнергией более 10 млн домохозяйств в Германии. Таким образом, по мнению авторов письма, можно было бы продолжать экономить до 30 млн тонн углекислого газа в год по сравнению с угольной энергетикой. "По этим причинам в интересах граждан Германии, Европы и мира мы призываем вас (канцлера ФРГ - прим. ТАСС) пересмотреть планы Германии по поэтапному отказу от ядерной энергетики и продолжать использовать атомные электростанции, которые все еще доступны", - говорится в открытом письме. "Ядерная энергия в Германии может явно способствовать смягчению последствий энергетического кризиса и достижению целей ФРГ в области климата", - подчеркивается в тексте.

Инициатором письма выступило движение Replanet DACH, объединяющее европейских экомодернистов. Его участники - это защитники окружающей среды и климата, которые считают, что наилучшим подходом является использование технологий и научно обоснованных решений. Один из подписавшихся под письмом - лауреат Нобелевской премии по физике Клаус фон Клитцинг. Еще один лауреат Нобелевской премии, американский физик Стивен Чу стал одним из составителей обращения к Шольцу. "Ваше руководящее положение в качестве главы правительства ФРГ влечет за собой особую ответственность в этом вопросе", - считают авторы документа.

Сейчас в ФРГ работают три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Их планировали отключить к 1 января 2023 года, но на фоне энергетического кризиса было решено продлить сроки эксплуатации до 15 апреля. После этой даты продлевать работу станций еще раз не будут. Решение о постепенном отказе от АЭС было принято еще в 2011 году при Ангеле Меркель, занимавшей в то время пост канцлера.