Полиция Стамбула задержала террористов

В Стамбуле проведена операция против членов FETÖ.

Как передает Day.Az со ссылкой на TRT HABER, группы отдела по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула провели оперативно-поисковые мероприятия против членов террористической организации FETÖ/PDY.

Во время операции было установлено о причастности 19 лиц к этой сети. 15 из них задержаны, продолжается операция по задержанию еще одного члена. Из установленных лиц трое скрываются за пределами страны.

Ранее, мы писали, что руководитель FETÖ по Азербайджану был доставлен в Турцию.