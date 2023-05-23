Главы оборонных ведомств стран ОДКБ соберутся в Минске

Заседание Совета министров обороны ОДКБ пройдет в Минске 25 мая.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой пресс службу организации.

В последнее время ОДКБ столкнулась с серьезной критикой со стороны Армении. Армения, разочарованная тем, что ОДКБ отказалась нарушать международное право и защищать ее, рассматривала возможность выхода из организации.

Вчера премьер министр Никол Пашинян сказал, что вопрос с повестки дня не снят.