Импичмент Байдену оказался под вопросом

Член палаты представителей США от Республиканской партии заявил, что юристы не нашли состав преступления в ходе расследования по импичменту действующему главе государства Джо Байдену. Об этом он рассказал в эфире телеканала NBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Когда я разговаривал с юристами из состава комитета [рассматривающего дело], они сказали, что на данный момент какого-то конкретного преступления совершено не было", - сказал Бэкон.

Он подчеркнул, что гражданам США было важно узнать, что семья Джо Байдена якобы получила $24 млн через сеть компаний, однако эта информация сама по себе не свидетельствует о совершенном преступлении.

"Я правда думаю, что расследование близится к завершению", - подчеркнул конгрессмен.

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