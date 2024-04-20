Израиль запросил у США выделить больше вооружения

Израиль запросил у США больше вооружения на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

Израиль просит Вашингтон выделить больше танковых снарядов и военного транспорта. Как отмечает агентство, еврейское государство надеется пополнить свои запасы на фоне войны в секторе Газа и растущей напряженности в отношениях с Ираном.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников информировала, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставить вооружения Израилю более чем на $1 млрд, что станет самой дорогой по стоимости помощью с начала операции еврейского государства в секторе Газа и первой с начала эскалации с Ираном.

В США несколько месяцев обсуждают запрос администрации на выделение более $100 млрд на помощь Израилю и Украине, а также противодействие Китаю и России. 17 апреля отдельные законопроекты об оказании финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе были представлены в Палате представителей Конгресса. Голосование по ним ожидается 20 апреля. Байден заявил, что подпишет представленные законопроекты в случае их одобрения американским законодательным органом.

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