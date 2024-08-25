Франция - подлое, неоколониальное государство - Игорь Коротченко
Франция - подлое, неоколониальное государство, крайне негативно влияющее на международную и региональную безопасность.
Как передает Day.Az, об этом в своем телеграм-канале написал генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко, комментируя арест главы Telegram Павла Дурова французскими властями.
По его словам, арест Павла Дурова - это попытка французских спецслужб осуществить рейдерский захват мессенджера.
"Во Франции подавляются основные права и свободы человека. Свободу Павлу Дурову! Позор Франции и Макрону!", - добавил Коротченко.
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