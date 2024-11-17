https://news.day.az/world/1708051.html

Выбрана "Мисс Вселенная-2024" - ФОТО

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная - 2024" стала 21-летняя Виктория Кьер Тейлвиг из Дании. Она - первая датчанка, выигравшая этот конкурс, передает Day.Az со ссылкой на РБК. "Мисс Вселенная" проходил в Мексике. В этом году впервые за всю историю конкурса к участию в нем были допущены женщины старше 28 лет.