Маск стал крупнейшим политическим донором в 2024 году

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск стал крупнейшим политическим донором в США в 2024 году, пожертвовав 274 миллиона долларов на избирательную кампанию Дональда Трампа и его союзников из Республиканской партии. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Общая сумма значительно опережает второго по величине спонсора - инвестора Тимоти Меллона. Он пожертвовал республиканцам 197 миллионов долларов.

Утверждается, что основная часть пожертвований Маска была сосредоточена на президентской гонке.