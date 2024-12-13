В Китае обрушились цены на основной энергоноситель

Уголь, за счет которого миллионы китайских домов и заводов обеспечиваются электроэнергией, подешевел до самого низкого за год уровня. Об этом сообщило издание Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его данным, падение цен на основной в КНР вид топлива связано с тем, что усилия властей по стимулированию экономики не смогли оживить вялый спрос. Как следствие, базовая цена на уголь в порту Циньхуандао в четверг упала до 803 юаней (110 долларов) за тонну. Это самый низкий показатель с июня прошлого года, когда цены ненадолго упали ниже 800 юаней.

Отмечается, что угольный рынок Китая неуклонно падает с конца сентября и уже потерял 14 процентов от своего максимума в начале года. Коммунальные предприятия сидят на рекордных запасах, что сдерживает рост закупок. В свою очередь, промышленный спрос остается слабым.