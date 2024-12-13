https://news.day.az/world/1715128.html Автобус и троллейбус столкнулись в Петербурге, есть пострадавшие - ВИДЕО Автобус и троллейбус столкнулись на перекрестке Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда в Петербурге. В результате ДТП пострадали два человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Момент столкновения попал на видео, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Автобус и троллейбус столкнулись в Петербурге, есть пострадавшие - ВИДЕО
Автобус и троллейбус столкнулись на перекрестке Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда в Петербурге. В результате ДТП пострадали два человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Момент столкновения попал на видео, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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