Автобус и троллейбус столкнулись в Петербурге, есть пострадавшие

ДТП произошло в 11:40 в пятницу, 13 декабря в Кировском районе города. Пассажирский автобус "Волгобас", следовавший по маршруту № 239, на перекрестке столкнулся с троллейбусом маршрута № 32.

"В результате ДТП пострадали двое, водитель и кондуктор троллейбуса, обе женщины", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автобуса, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В отношении мужчины составили протоколы об управлении транспортным средством без тахографа (ч. 1 ст. 11.23) и о нарушении правил применения ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ).

Прокуратура Кировского района Петербурга контролирует ход и результаты проводимой проверки.