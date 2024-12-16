Глава ЕЦБ оценила шансы Европы одолеть инфляцию

Европейский центральный банк продолжит снижать ставки, заявила глава Центробанка Кристин Лагард, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она объяснила такую политику регулятора тем, что высокая инфляция уходит в прошлое, а ее целевой показатель в 2% выглядит все более достижимым.

Как подчеркнула Лагард, точность экономических прогнозов повысилась, и чиновники могут сосредоточиться на управлении будущими рисками. При этом она признала, что инфляция все еще слишком высока.

В сентябре Евростат опубликовал данные, согласно которым Румыния оказалась страной с самой быстрорастущей инфляцией в еврозоне. По итогам августа рост потребительских цен в стране составил 5,3% против 2,2% в среднем по региону.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в ноябре 2024 года составила 8,88%, превысив прогноз ЦБ, который ожидал уровень роста цен по итогам года в пределах 8-8,5%.