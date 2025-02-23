Проповеди европейцев о своем превосходстве раздражают

Разговоры европейских политиков о превосходстве являются раздражающими, поскольку они говорят о демократии, в то время как ситуация в европейских государствах далека от идеальной.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение в интервью порталу Delo.si высказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

"Их проповеди остальному миру о том, что Европа лучшая, меня раздражают, мигранты в Европе находятся в далеко не идеальном положении, их права человека не оптимальны, но мы читаем всему миру лекции о демократии", - добавил глава УЕФА.