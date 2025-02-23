https://news.day.az/world/1732369.html Проповеди европейцев о своем превосходстве раздражают - глава УЕФА Разговоры европейских политиков о превосходстве являются раздражающими, поскольку они говорят о демократии, в то время как ситуация в европейских государствах далека от идеальной.
Проповеди европейцев о своем превосходстве раздражают - глава УЕФА
Разговоры европейских политиков о превосходстве являются раздражающими, поскольку они говорят о демократии, в то время как ситуация в европейских государствах далека от идеальной.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение в интервью порталу Delo.si высказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.
"Их проповеди остальному миру о том, что Европа лучшая, меня раздражают, мигранты в Европе находятся в далеко не идеальном положении, их права человека не оптимальны, но мы читаем всему миру лекции о демократии", - добавил глава УЕФА.
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