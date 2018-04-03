В Европе могут задержать почти половину авиарейсов - ПРИЧИНА

Сбой в европейской системе управления полетами может привести к задержке почти половины всех запланированных на вторник рейсов в Европе, сообщил оператор воздушной навигации Eurocontrol, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее во вторник Европейская организация безопасности воздушной навигации сообщила о сбое в системе планирования и управления воздушным движением.

"На сегодня было запланировано 29,5 тысячи рейсов. Примерно половина из них может быть в какой-то мере задержана из-за сбоя системы", - сообщили в пресс-службе организации.

Европейский диспетчер также подтвердил, что ситуацию планируется исправить к вечеру вторника.

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