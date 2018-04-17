Тегеран возобновит авиасообщение с Эрбилем
17 апреля 2018 18:06 136
Авиарейсы между Тегераном и Эрбилем возобновятся в конце апреля, сообщил иранский генконсул в Эрбиле Мортеза Абади.
"Полеты из Тегерана в Эрбиль возобновятся с пятницы следующей недели", - приводит слова Абади агентство ISNA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Полеты из Ирана в аэропорты Сулеймания и Эрбиль были приостановлены по просьбе правительства Ирака в прошлом году.
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