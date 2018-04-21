В аэропорту Пекина отменены более 50 рейсов

21 апреля 2018 12:49

Более 50 авиарейсов отменены в субботу в международном аэропорту "Шоуду" китайской столицы из-за погодных условий.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные табло аэропорта, передает Day.Az.

Отмена пока затронула внутренние рейсы, которые будут выполняться после 15.00. К 11.00 в расписании была обозначена отмена 31 отправляющегося рейса и 22 прилетов. Рейсы "Аэрофлота" не затронуты.

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