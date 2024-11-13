В Китае представили недорогой хэтчбек от GAC

GAC представил электрический хэтчбек Aion UT. Третьей моделью бренда Aion, разработанной для глобальных продаж, стал 4,2-метровый городской хэтчбек с единственным 134-сильным электромотором. Aion UT показали на промо-фотографиях, а живая премьера состоится на выставке в Гуанчжоу, которая откроется в пятницу. По данным Car News China, на домашний рынок ситикар выйдет с ценой 100 тысяч юаней, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Aion UT получил обтекаемый кузов с короткими свесами, оптику в духе "старшего" электроседана GAC Aion RT, необычные диодные противотуманки. Сзади - большой козырек над стеклом и С-образные фонари. Колесные диски могут быть 16- либо 17-дюймовыми в зависимости от исполнения.

Салон, который пока показали только на скетчах, напоминает оный у вышеупомянутого RT и кроссовера V. В нем установлены "плавающий" тачскрин мультимедийной системы, относительно небольшая цифровая приборная панель и двухспицевый руль с селектором передач. Судя по цифрам на "приборке", запас хода хэтчбека составляет 600 километров. Есть два отсека для беспроводной зарядки смартфонов и подстаканники.

Длина, ширина и высота UT равны 4270, 1850 и 1575 миллиметрам соответственно при 2750-миллиметровой колесной базе. Снаряженная масса - около полутора тонн. В движение электрокар будет приводить единственный синхронный электромотор на 134 силы. Максимальная скорость не превысит 150 километров в час.

На рынке Китая UT составит конкуренцию популярному BYD Dolphin, который продается по той же цене примерно в 100 тысяч юаней. А вот соперник от теряющего позиции Volkswagen, ID.3, стоит заметно дороже - 129 900 юаней.