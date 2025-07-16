Haval полностью рассекретил обновленный Dargo

Haval показал обновленный Dargo. Принадлежащая Great Wall Motor марка обнародовала новую порцию фотографий кроссовера Big Dog, в России известного как Dargo. Рестайлинг значительных изменений во внешности не принес. Это же, вероятно, можно сказать и о моторной гамме, хотя подробностей китайцы пока не раскрывают. Зато существенно изменен интерьер, в котором появились два отдельно стоящих экрана и новый руль. Полноценная премьера в Китае запланирована на 17 июля, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Снаружи обновленную "Большую собаку" можно узнать по прямоугольной решетке радиатора с новым рисунком. Как отмечают "Китайские автомобили", он был вдохновлен кирпичами Великой китайской стены.

Фары остались нетронутыми, но обещана увеличенная на 20 процентов яркость, а под П-образными фонарями теперь расположена аббревиатура GWM (Great Wall Motor). Для экстерьера заготовлены пять цветов - синий Misty Blue, зеленый Moss Rock Green, серый Meteorite Gray, белый Moon White и черный Black.

Салон осовременили: вместо встроенного экрана теперь отдельный, и он заметно крупнее - диагональ составляет 14,6 дюйма. Размер приборной панели - стандартные 10,25 дюйма.

Руль тоже новый, двухспицевый и уплощенный снизу, а за ним расположился селектор коробки передач, переехавший с центрального тоннеля. Также предусмотрены проекционный дисплей и новая бежевая отделка.

Ожидается, что по части "техники" изменений не будет. На родине "базовый" Big Dog с передним приводом оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 184 лошадиные силы (275 Нм крутящего момента) и семидиапазонным "роботом". Также в гамме есть двухлитровый агрегат на 238 сил и 385 Нм, который сочетается с девятиступенчатым "роботом" и полным приводом.