Почему в машине пахнет бензином?

Редактор "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему в машине может пахнуть бензином и чем это опасно. Прежде чем устранять запах, нужно найти его источник, иначе проблема будет возвращаться снова и снова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самый очевидный источник - неплотно закрытый бензобак или канистра в багажнике. Для хранения топлива лучше использовать металлическую тару с хорошей пробкой: она герметичнее пластиковой. Если бензин разлился, в первую очередь проверьте нишу запасного колеса - пары тяжелее воздуха и скапливаются именно там.

Еще одна причина - замена модуля бензонасоса. Топливный модуль, включающий приемную сетку, бензонасос и фильтр, находится в баке и меняется через лючок под задним сиденьем, поэтому при замене часть бензина попадает в салон, и запах держится несколько дней.

Также запах возникает, если бензобак расположен в салоне. Любая негерметичность топливопроводов или шлангов адсорбера приводит к постоянному запаху, а к баку подходит пять трубок и шлангов, поэтому любое негерметичное соединение дает запах.

Самый опасный вариант - источник под капотом: пары бензина проникают в салон через систему вентиляции. Нужно проверить топливную магистраль и трубки системы адсорбера, поскольку утечка топлива в подкапотном пространстве может вызвать пожар.

Кроме того, запах может сохраняться из-за следов разлива в багажнике, особенно в нише запасного колеса - снимите обшивку, достаньте запаску и проверьте поверхность.

Наконец, причиной может быть негерметичность соединений топливной системы: любые неплотные топливопроводы, шланги или соединения адсорбера приводят к постоянному запаху, и герметичность нужно восстанавливать.