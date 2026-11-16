Автоэксперт перечислил опасности покупки восстановленного после ДТП автомобиля

Приобретение поддержанного автомобиля, побывавшего в крупном ДТП и прошедшего ремонт, несет в себе серьезные опасности для будущего владельца.

Как передает Day.Az, такую оценку в беседе с "Газетой.Ru" дал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

"Машина побывала в серьезной аварии и была восстановлена, целостность ее конструкции в любом случае нарушена. Мы не знаем, как именно проводился ремонт, менялись ли детали на новые или восстанавливались старые. Если были повреждены силовые элементы, то после растягивания их прочность снижается. Металл не выдерживает многократных деформаций: как рельсу нельзя бесконечно гнуть туда-обратно, потому что в какой-то момент она сломается, так и силовые элементы кузова теряют свои свойства", - пояснил специалист.

Кроме того, он обратил внимание на уязвимость автоматической трансмиссии. Мощные столкновения часто повреждают АКПП, при этом поломка может оставаться незаметной долгое время, а затем потребовать внушительных затрат на восстановление узла. Также в процессе эксплуатации у битых машин появляются посторонние звуки и скрипы панелей из-за нарушенной геометрии кузова и неидеальной стыковки элементов.

Несмотря на обязанность продавцов информировать о прошлых авариях, эти сведения нередко теряются при частой смене собственников и перекупщиков. В связи с этим специалист рекомендует тщательно изучать биографию транспортного средства и привлекать сторонних экспертов для диагностики. При этом ориентироваться на репутацию продавца не стоит, так как столкнуться с некачественным авто можно как при покупке с рук, так и в автосалоне.

"Я видел много случаев, когда продавались, мягко говоря, сомнительные машины, и продавали их не очень порядочные люди независимо от статуса продавца. Поэтому доверять стоит в первую очередь себе и той независимой экспертизе, к которой вы обратились", - резюмировал Хайцеэр.