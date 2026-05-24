Günəbaxan tumu yoxsa qoz: Beyin üçün hansı daha faydalıdır?
Mütəxəssislər bildirirlər ki, həm günəbaxan tumu, həm də qoz beyin sağlamlığı üçün faydalı məhsullar hesab olunur.
Day.Az xəbər verir ki, hər iki məhsul zülal, faydalı yağlar, vitamin və minerallarla zəngindir.
Onların tərkibində olan maddələr yaddaşı gücləndirməyə, sinir sistemini qorumağa və beynin normal fəaliyyətini dəstəkləməyə kömək edir.
Araşdırmalara görə, qoz xüsusilə omeqa-3 yağ turşuları ilə seçilir. Bu maddələr beyin hüceyrələrinin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, yaddaşın formalaşmasına kömək edir və əhvalın stabilləşməsinə müsbət təsir göstərir. Günəbaxan tumunda isə E vitamini daha çoxdur. E vitamini antioksidant təsir göstərərək beyni sərbəst radikalların zərərindən qoruyur.
Dietoloqlar hər iki məhsulun çiy və ya yağsız qovrulmuş formada istifadə edilməsini tövsiyə edirlər. Duzsuz və şəkərsiz seçimlər daha faydalı hesab olunur. Bununla yanaşı, bu məhsullar yüksək kalorili olduğundan porsiya miqdarına diqqət etmək vacibdir. Günəbaxan tumu və qoz salatlara, yoqurta, sıyığa və müxtəlif qəlyanaltılara əlavə edilə bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре