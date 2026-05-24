https://news.day.az/azerinews/1836905.html Konqo Demokratik Respublikasında Ebola virusundan ölənlərin sayı 200-ü keçib Konqo Demokratik Respublikasında Ebola virusundan 204 nəfərin öldüyü, 867-sinin isə bu xəstəliyə yoluxduğu ehtimal edilir. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə ölkənin Rabitə və Kütləvi İnformasiya Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirildiyinə görə, hələlik laboratoriya testləri 10 ölüm və 91 yoluxma halını təsdiqləyib.
Konqo Demokratik Respublikasında Ebola virusundan ölənlərin sayı 200-ü keçib
Konqo Demokratik Respublikasında Ebola virusundan 204 nəfərin öldüyü, 867-sinin isə bu xəstəliyə yoluxduğu ehtimal edilir.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə ölkənin Rabitə və Kütləvi İnformasiya Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirildiyinə görə, hələlik laboratoriya testləri 10 ölüm və 91 yoluxma halını təsdiqləyib.
Rəsmi məlumatlara görə, epidemiya hazırda ölkənin İturi, Şimali Kivu və Cənubi Kivu əyalətlərini əhatə edir.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən Konqo Demokratik Respublikasında və Uqandada Ebola epidemiyası ilə bağlı fövqəladə vəziyyət elan olunub.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре