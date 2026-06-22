https://news.day.az/azerinews/1843182.html İsmayıllıda qəza BAŞ VERİB - : Ölən və yaralanan var İsmayıllıda iki minik avtomobili toqquşub. Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Uştal kəndinin ərazisində qeydə alınıb. 1982-ci il təvəllüdlü Mahmudov İsmayıl Rafiq oğlunun idarə etdiyi "Ford" markalı avtomobillə 1969-cu il təvəllüdlü Nağıyev Elxan Hüseyn oğlunun idarə etdiyi "VAZ-2106" markalı avtomobil toqquşub.
İsmayıllıda qəza BAŞ VERİB - : Ölən və yaralanan var
İsmayıllıda iki minik avtomobili toqquşub.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Uştal kəndinin ərazisində qeydə alınıb.
1982-ci il təvəllüdlü Mahmudov İsmayıl Rafiq oğlunun idarə etdiyi "Ford" markalı avtomobillə 1969-cu il təvəllüdlü Nağıyev Elxan Hüseyn oğlunun idarə etdiyi "VAZ-2106" markalı avtomobil toqquşub.
Nəticədə "VAZ-2106" markalı avtomobildə sərnişin qismində olan Salmanova Yeganə Hüseyn qızı hadisə yerində ölüb.
Sürücü Nağıyev Elxan Hüseyn oğlu, sərnişinlər - Salmanov İlham Gülalı oğlu və Salmanov Şahmalı Qoşnalı oğlu müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq İsmayıllı rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.
Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.
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