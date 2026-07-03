https://news.day.az/azerinews/1845789.html 4 min metr yüksəklikdə şam yeməyi yedilər - VİDEO Amerikalılar özləri üçün 4 min metrdən də yüksək hündürlükdə şam yeməyi təşkil ediblər. Day.Az-ın məlumatına görə, Nitro Circus komandası "Dinner for Six" ("Altı nəfərlik şam yeməyi") adlı yeni ekstremal layihəni elan edib.
4 min metr yüksəklikdə şam yeməyi yedilər - VİDEO
Amerikalılar özləri üçün 4 min metrdən də yüksək hündürlükdə şam yeməyi təşkil ediblər.
Day.Az-ın məlumatına görə, Nitro Circus komandası "Dinner for Six" ("Altı nəfərlik şam yeməyi") adlı yeni ekstremal layihəni elan edib.
Layihənin ideyasına əsasən, altı qonaq Arizona dağları üzərində sərbəst düşüş zamanı bifşteks və bir qədəh şərabdan zövq ala biləcək.
Bu qeyri-adi attraksion yüksək mətbəx (qastronomiya) ilə ekstremal idmanı birləşdirir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре