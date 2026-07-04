https://news.day.az/azerinews/1845964.html İmişlidə zəlzələ olub İmişlidə zəlzələ olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib. Xəbər yenilənəcək
İmişlidə zəlzələ olub
İmişlidə zəlzələ olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, yerli vaxtda 13:34-də qeydə alınan yeraltı təkanın maqnitudası 3,2, dərinliyi 40 km olub.
Zəlzələ hiss olunmayıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре