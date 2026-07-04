İmişlidə zəlzələ olub

İmişlidə zəlzələ olub.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, yerli vaxtda 13:34-də qeydə alınan yeraltı təkanın maqnitudası 3,2, dərinliyi 40 km olub.

Zəlzələ hiss olunmayıb.