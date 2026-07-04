https://news.day.az/azerinews/1845986.html Şuşaya dolu düşüb - YENİLƏNİB Şuşa şəhərinə dolu düşüb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin iyulun 4-ü saat 16:00-a olan məlumatında bildirilir. Belə ki, saat 15:37-15:42 radələrində Şuşa şəhərinə yağan intensiv yağışla birlikdə diametri 5-8 mm olan dolu düşüb. xxx 15:52 Laçın rayonunun bir neçə kəndinə dolu düşüb.
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Şuşaya dolu düşüb - YENİLƏNİB
Şuşa şəhərinə dolu düşüb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin iyulun 4-ü saat 16:00-a olan məlumatında bildirilir.
Belə ki, saat 15:37-15:42 radələrində Şuşa şəhərinə yağan intensiv yağışla birlikdə diametri 5-8 mm olan dolu düşüb.
xxx
15:52
Laçın rayonunun bir neçə kəndinə dolu düşüb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin iyulun 4-ü saat 15:00-a olan məlumatında qeyd olunub.
Bildirilib ki, saat 14:07-14:11 radələrində Laçın rayonunun Şəlvə, Qovuşuq, Vəlibəyli kəndlərinə intensiv yağışla birlikdə diametri 8-10 mm olan dolu düşüb.
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