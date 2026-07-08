https://news.day.az/azerinews/1846620.html Dərnəgül yolunda ağır qəza BAŞ VERİB - Sürücü ÖLÜB - FOTO Bakıda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Nərimanov rayonu Ziya Bünyadov prospektində "Mitsubishi Pajero İO" markalı avtomobil "156 Evakuasiya Xidməti"nin avtomobilinə çırpılıb. Nəticədə, minik avtomobilinin sürücüsü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Dərnəgül yolunda ağır qəza BAŞ VERİB - Sürücü ÖLÜB - FOTO
Bakıda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Nərimanov rayonu Ziya Bünyadov prospektində "Mitsubishi Pajero İO" markalı avtomobil "156 Evakuasiya Xidməti"nin avtomobilinə çırpılıb.
Nəticədə, minik avtomobilinin sürücüsü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.
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