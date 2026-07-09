Qlobal istiləşmə - Avropa tarixinin ən qızmar iyunu qeydə alınıb
2026-cı ilin iyun ayı Qərbi Avropada meteoroloji müşahidələr tarixinin ən isti iyun ayı kimi qeydə alınıb.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə Avropanın "Kopernik" Yerin müşahidəsi və xəritələşdirilməsi xidmətindən bildirilib.
Məlumata əsasən, regionda orta temperatur 20,74 dərəcə Selsi təşkil edib və ötən il qeydə alınmış rekord yenilənib.
Bu göstərici 1991-2020-ci illər üzrə iyun ayının orta temperaturundan 3 dərəcədən çox yüksəkdir.
"European Centre for Medium-Range Weather Forecasts" nümayəndəsi Samanta Bercess bildirib ki, iyun ayında qeydə alınan temperatur iqlimdə baş verən ciddi dəyişiklikləri əks etdirir.
Onun sözlərinə görə, getdikcə daha intensiv istilik dalğaları dünya okeanının səthinin isinməsi və bunun nəticəsində Avropa və onun hüdudlarından kənarda insanlar, ekosistemlər və infrastruktur üçün risklər artır.
Bundan əvvəl də bildirilmişdi ki, 2026-cı ilin iyun ayında dünya okeanının orta səth temperaturu 20,98 dərəcə selsi ilə rekord həddə çatıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре