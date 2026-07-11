https://news.day.az/azerinews/1847236.html Tanınmış siyasətçi qətlə yetirilib Tanınmış siyasətçi, "Reform UK" partiyasının üzvü Ann Uidkom Britaniyada qətlə yetirilib. Day.Az xəbər verir ki, onun meyiti İngiltərənin cənub-qərbindəki Devon şəhərinin ucqar bir bölgəsindəki evində tapılıb. Qətllə bağlı 26 yaşlışəxs şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.
Tanınmış siyasətçi qətlə yetirilib
Tanınmış siyasətçi, "Reform UK" partiyasının üzvü Ann Uidkom Britaniyada qətlə yetirilib.
Day.Az xəbər verir ki, onun meyiti İngiltərənin cənub-qərbindəki Devon şəhərinin ucqar bir bölgəsindəki evində tapılıb.
Qətllə bağlı 26 yaşlışəxs şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.
78 yaşlı Ann Uidkom 1987-ci ildən 2010-cu ilə qədər İcmalar Palatasının Mühafizəkarlar Partiyasının üzvü olub və 1990-cı illərdə Con Meycor hökumətinin tərkibində yer alıb./modern
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