Tanınmış siyasətçi qətlə yetirilib

Tanınmış siyasətçi, "Reform UK" partiyasının üzvü Ann Uidkom Britaniyada qətlə yetirilib.

Day.Az xəbər verir ki, onun meyiti İngiltərənin cənub-qərbindəki Devon şəhərinin ucqar bir bölgəsindəki evində tapılıb.

Qətllə bağlı 26 yaşlışəxs şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.

78 yaşlı Ann Uidkom 1987-ci ildən 2010-cu ilə qədər İcmalar Palatasının Mühafizəkarlar Partiyasının üzvü olub və 1990-cı illərdə Con Meycor hökumətinin tərkibində yer alıb./modern