https://news.day.az/azerinews/1847490.html Prezident İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında iştirak edir - FOTO - CANLI YAYIM Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin IV Şuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçıları ilə görüşü keçirilir. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında iştirak edir - FOTO - CANLI YAYIM
Şuşada "Sülhün təşviqində medianın missiyası: Həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması" mövzusunda IV Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimi keçirilir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.
Xəbər yenilənəcək
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