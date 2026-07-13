https://news.day.az/azerinews/1847494.html "Brent" bahalaşdı "ICE London" qitələrarası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarının gedişində "Brent" neftinin ixracına dair 2026-cı ilin avqust müqaviləsinin dəyəri 4,1% artaraq 1 barelə görə 79,13 ABŞ dolları təşkil edib.
"Brent" bahalaşdı
"ICE London" qitələrarası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarının gedişində "Brent" neftinin ixracına dair 2026-cı ilin avqust müqaviləsinin dəyəri 4,1% artaraq 1 barelə görə 79,13 ABŞ dolları təşkil edib.
Day.Az xəbər verir ki, Nyu-Yorkun "NYMEX" əmtəə birjasında 2026-cı ilin avqust ayında ixrac etməklə "WTI" markalı neftin 1 barelinin qiyməti də 4,15% artaraq 74,37 ABŞ dollarına bərabər olub.
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