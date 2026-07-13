"Brent" bahalaşdı

"ICE London" qitələrarası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarının gedişində "Brent" neftinin ixracına dair 2026-cı ilin avqust müqaviləsinin dəyəri 4,1% artaraq 1 barelə görə 79,13 ABŞ dolları təşkil edib.

Day.Az xəbər verir ki, Nyu-Yorkun "NYMEX" əmtəə birjasında 2026-cı ilin avqust ayında ixrac etməklə "WTI" markalı neftin 1 barelinin qiyməti də 4,15% artaraq 74,37 ABŞ dollarına bərabər olub.