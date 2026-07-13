Prezident İlham Əliyev AŞPA və Avropa Parlamenti ilə münasibətlər barədə: Biz münasibətlərin normallaşmasına hazırıq, ancaq ilk addımı onlar atmalıdırlar

Biz münasibətlərin normallaşmasına hazırıq, ancaq ilk addımı onlar atmalıdırlar.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçıları ilə görüşü zamanı bildirib.

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