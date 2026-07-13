https://news.day.az/azerinews/1847519.html Prezident İlham Əliyev AŞPA və Avropa Parlamenti ilə münasibətlər barədə: Biz münasibətlərin normallaşmasına hazırıq, ancaq ilk addımı onlar atmalıdırlar Biz münasibətlərin normallaşmasına hazırıq, ancaq ilk addımı onlar atmalıdırlar. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçıları ilə görüşü zamanı bildirib. Xəbər yenilənir.
Prezident İlham Əliyev AŞPA və Avropa Parlamenti ilə münasibətlər barədə: Biz münasibətlərin normallaşmasına hazırıq, ancaq ilk addımı onlar atmalıdırlar
Biz münasibətlərin normallaşmasına hazırıq, ancaq ilk addımı onlar atmalıdırlar.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçıları ilə görüşü zamanı bildirib.
Xəbər yenilənir
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