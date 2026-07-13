https://news.day.az/azerinews/1847538.html Qonşu ölkədə güclü zəlzələ oldu Rusiyanın Buryatiya Respublikasının Tunkin rayonunda 6.7 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) regional baş idarəsindən məlumat verilib. Yeraltı təkanlar Bakı vaxtı ilə saat 06:18-də baş verib.
Qonşu ölkədə güclü zəlzələ oldu
Rusiyanın Buryatiya Respublikasının Tunkin rayonunda 6.7 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) regional baş idarəsindən məlumat verilib.
Yeraltı təkanlar Bakı vaxtı ilə saat 06:18-də baş verib. Zəlzələnin episentri Kıren yaşayış məntəqəsindən 7.6 kilometr şimal-qərbdə, Arşan qəsəbəsindən isə 34 kilometr aralıda yerləşib.
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