Qonşu ölkədə güclü zəlzələ oldu

Rusiyanın Buryatiya Respublikasının Tunkin rayonunda 6.7 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) regional baş idarəsindən məlumat verilib.

Yeraltı təkanlar Bakı vaxtı ilə saat 06:18-də baş verib. Zəlzələnin episentri Kıren yaşayış məntəqəsindən 7.6 kilometr şimal-qərbdə, Arşan qəsəbəsindən isə 34 kilometr aralıda yerləşib.