https://news.day.az/azerinews/1847583.html Prezident İlham Əliyev: Cənubi Qafqazda vəziyyət kəskin şəkildə dəyişib Cənubi Qafqaz vəziyyət kəskin şəkildə dəyişib və buna səbəb İkinci Qarabağ müharibəsi olub. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında deyib. Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, çünki bir çox yataqlar yerindən tərpəndi.
Prezident İlham Əliyev: Cənubi Qafqazda vəziyyət kəskin şəkildə dəyişib
Cənubi Qafqaz vəziyyət kəskin şəkildə dəyişib və buna səbəb İkinci Qarabağ müharibəsi olub.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında deyib.
Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, çünki bir çox yataqlar yerindən tərpəndi. Regionda baş verən digər hadisələr - Azərbaycan tərəfindən suverenliyinin tam bərpa edilməsi, Ermənistanın avropayönümlü fəaliyyəti və bununla bağlı proseslər və s. Zənnimcə, bu, artıq, ümumiyyətlə, həm təhlilçilər tərəfindən, həm də dövlət səviyyəsində vəziyyətin yenidən dəyərləndirilməsini tələb edir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре