https://news.day.az/azerinews/1847587.html Prezident İlham Əliyev: Cənubi Qafqaz geosiyasi qarşıdurma arenası kimi qəbul edilməməlidir - VİDEO Cənubi Qafqaz geosiyasi qarşıdurma arenası kimi qəbul edilməməlidir. Azərbaycan bunun qarşısını aldı. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında səsləndirib. "Biz geosiyasi intriqaların qurbanı olmadıq.
Prezident İlham Əliyev: Cənubi Qafqaz geosiyasi qarşıdurma arenası kimi qəbul edilməməlidir - VİDEO
Cənubi Qafqaz geosiyasi qarşıdurma arenası kimi qəbul edilməməlidir. Azərbaycan bunun qarşısını aldı.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında səsləndirib.
"Biz geosiyasi intriqaların qurbanı olmadıq. Biz xarici aktorların heç birinə imkan vermədik ki, Azərbaycanı istifadə etsinlər", - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.
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