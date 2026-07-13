https://news.day.az/azerinews/1847607.html Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan və Qazaxıstan Xəzərin hər iki sahilində yerləşən ölkələr olaraq çox fəal əməkdaşlıq edirlər - VİDEO Biz Xəzərin hər iki sahilində yerləşən iki ölkə olaraq biz çox fəal əməkdaşlıq edirik. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunda çıxışı zamanı bildirib.
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan və Qazaxıstan Xəzərin hər iki sahilində yerləşən ölkələr olaraq çox fəal əməkdaşlıq edirlər - VİDEO
Biz Xəzərin hər iki sahilində yerləşən iki ölkə olaraq biz çox fəal əməkdaşlıq edirik.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunda çıxışı zamanı bildirib.
Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında fəal təmaslar olmadan bu regionda heç bir layihə mümkün ola bilməz.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре