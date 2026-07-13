Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan və Qazaxıstan Xəzərin hər iki sahilində yerləşən ölkələr olaraq çox fəal əməkdaşlıq edirlər

Biz Xəzərin hər iki sahilində yerləşən iki ölkə olaraq biz çox fəal əməkdaşlıq edirik.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunda çıxışı zamanı bildirib.

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında fəal təmaslar olmadan bu regionda heç bir layihə mümkün ola bilməz.