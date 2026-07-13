https://news.day.az/azerinews/1847647.html Prezident İlham Əliyevin IV Şuşa Qlobal Media Forumunda iştirakını əks etdirən kadrlar dövlət başçısının sosial şəbəkə hesablarında yayımlanıb - VİDEO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının IV Şuşa Qlobal Media Forumunda iştirakını əks etdirən kadrlar yayımlanıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunur: "Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə IV Şuşa Qlobal Media Forumu".
Prezident İlham Əliyevin IV Şuşa Qlobal Media Forumunda iştirakını əks etdirən kadrlar dövlət başçısının sosial şəbəkə hesablarında yayımlanıb - VİDEO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının IV Şuşa Qlobal Media Forumunda iştirakını əks etdirən kadrlar yayımlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunur:
"Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə IV Şuşa Qlobal Media Forumu".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре