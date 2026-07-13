Prezident İlham Əliyevin IV Şuşa Qlobal Media Forumunda iştirakını əks etdirən kadrlar dövlət başçısının sosial şəbəkə hesablarında yayımlanıb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının IV Şuşa Qlobal Media Forumunda iştirakını əks etdirən kadrlar yayımlanıb.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunur:

"Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə IV Şuşa Qlobal Media Forumu".