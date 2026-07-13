https://news.day.az/azerinews/1847648.html İsmayıllıda 5 yaşlı uşaq hovuzda üzərkən öldü İsmayıllı rayonunda azyaşlının ölümü ilə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib. Day.Az xəbər verir ki, 5 yaşlı T.Teymurlu hovuzda üzərkən boğulub. Nəticədə o, vəfat edib. Hadisə rayonun Talıstan kəndində yerləşən evlərin birində baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
İsmayıllıda 5 yaşlı uşaq hovuzda üzərkən öldü
İsmayıllı rayonunda azyaşlının ölümü ilə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, 5 yaşlı T.Teymurlu hovuzda üzərkən boğulub.
Nəticədə o, vəfat edib. Hadisə rayonun Talıstan kəndində yerləşən evlərin birində baş verib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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