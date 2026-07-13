İsmayıllıda 5 yaşlı uşaq hovuzda üzərkən öldü

İsmayıllı rayonunda azyaşlının ölümü ilə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, 5 yaşlı T.Teymurlu hovuzda üzərkən boğulub.

Nəticədə o, vəfat edib. Hadisə rayonun Talıstan kəndində yerləşən evlərin birində baş verib. 

Faktla bağlı araşdırma aparılır.