https://news.day.az/azerinews/1847651.html Azad edilmiş ərazilərdə daha 114 mina aşkarlandı İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə minatəmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunmuş qurumlar tərəfindən ötən həftə (06.07.2026-12.07.2026) icra olunan əməliyyatlar barədə məlumat açıqlanıb.
Azad edilmiş ərazilərdə daha 114 mina aşkarlandı
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə minatəmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunmuş qurumlar tərəfindən ötən həftə (06.07.2026-12.07.2026) icra olunan əməliyyatlar barədə məlumat açıqlanıb.
Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyindən (ANAMA) Day.Az-a verilən məlumata görə, işğaldan azad edilmiş bölgələrdə ötən həftə 54 piyada əleyhinə mina, 60 tank əleyhinə mina, 237 Partlamamış Hərbi Sursat (PHS) aşkarlanıb.
Bildirilib ki, 1421,8 hektar ərazi mina və PHS-lərdən təmizlənib.
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