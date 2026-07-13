https://news.day.az/azerinews/1847657.html Rusiya səfiri Almaniya XİN-ə çağırıldı Rusiyanın Berlindəki səfiri Sergey Neçayev Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Almaniya XİN sosial media platforması "X"də məlumat verib. Qeyd olunur ki, Almaniya tərəfi rus səfirinə kiberhücum iddiaları ilə bağlı iradını bildirib.
Rusiya səfiri Almaniya XİN-ə çağırıldı
Rusiyanın Berlindəki səfiri Sergey Neçayev Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Almaniya XİN sosial media platforması "X"də məlumat verib.
Qeyd olunur ki, Almaniya tərəfi rus səfirinə kiberhücum iddiaları ilə bağlı iradını bildirib.
Xatırladaq ki, Almaniya Rusiyapərəst hakerlər tərəfindən kiberhücumlara məruz qalıb.
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