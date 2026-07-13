Bir nəfər sərnişin 100 manata başa gələ bilər - Bu halda sürücünü ciddi cərimə gözləyir
Avtomobilin arxa oturacağında konstruksiyada nəzərdə tutulduğundan artıq sərnişin daşınması, yəni üç nəfərlik yerdə dörd nəfərin əyləşməsi ciddi yol hərəkəti qaydası pozuntusu hesab olunur. Bu xətaya görə birbaşa nəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücü məsuliyyət daşıyır.
Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 327.2-ci maddəsinə əsasən, sərnişin daşıma qaydalarının bu şəkildə pozulmasına görə sürücü 100 manat məbləğində cərimə edilir və eyni zamanda onun sürücülük hüququna 3 cərimə balı tətbiq olunur.
Qayda pozuntusunun müəyyən edilməsində sərnişinlərin fiziki olaraq salona yerləşməsi deyil, avtomobilin texniki pasportunda qeyd olunan rəsmi yer sayı və zavod konstruksiyası üzrə hər şəxs üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi təhlükəsizlik kəmərlərinin mövcudluğu əsas götürülür.Təhlükəsizlik baxımından sərnişinlərin yaşının və ölçüsünün heç bir fərqi yoxdur. Normadan artıq əyləşən şəxs azyaşlı uşaq olsa belə, bu hal sərnişin daşıma limitinin aşılması kimi qeydə alınır və qanun qarşısında eyni hüquqi məsuliyyəti yaradır.
Həddindən artıq sərnişin daşınması həm qəza zamanı təhlükəsizlik kəmərlərindən düzgün istifadəni qeyri-mümkün edir, həm də sürücünün idarəetmə və görmə bucağını məhdudlaşdıraraq fəlakət riskini kəskin şəkildə artırır.
Bu səbəbdən həm maddi zərərə uğramamaq, həm də sərnişinlərin həyatını təhlükəyə atmamaq üçün avtomobildəki insan sayının zavod standartlarına tam uyğun olmasına ciddi nəzarət edilməlidir.
Nəsimi Ələsgərli
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