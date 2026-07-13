Yay aylarında sürücülər bunu mütləq BİLMƏLİDİR - VİDEO
Yay aylarında yüksək temperatur avtomobil təkərlərində təzyiqin dəyişməsinə səbəb ola bilər.
Day.Az Xəzərxəbər-ə istinadən xəbər verir ki, bəzi sürücülər adi hava əvəzinə təkərlərə azot doldurmağa üstünlük verirlər, lakin xüsusilə magistral yollarda uzun məsafə qət edən sürücülər üçün bu seçim daha məqsədəuyğun hesab olunur.
Azot təkər daxilində rütubət yaratmadığı üçün disklərin paslanması və təzyiqin tez dəyişməsi riski azalır. Bu isə həm təkərin ömrünü uzada, həm də idarəetmə zamanı daha rahat hərəkətə şərait yarada bilər. Mütəxəssislər yük avtomobilləri və sərnişin avtobuslarının sürücülərinə də təhlükəsizlik baxımından azotdan istifadə etməyi tövsiyə edirlər.
Hazırda təkərlərə azot vurulmasının qiyməti bir təkər üçün təxminən 5 manat təşkil edir.
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Nəsimi Ələsgərli
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