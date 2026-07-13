https://news.day.az/azerinews/1847705.html Hasil Abbasov üç nəfərə yüksək vəzifə verdi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyində (DMA) yeni kadr təyinatları olub. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı DMA-nın İdarə Heyətinin sədri Hasil Abbasov müvafiq əmrlər imzalayıb.
Hasil Abbasov üç nəfərə yüksək vəzifə verdi
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyində (DMA) yeni kadr təyinatları olub.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı DMA-nın İdarə Heyətinin sədri Hasil Abbasov müvafiq əmrlər imzalayıb.
Belə ki, müvafiq əmrlə Fərid Nəcəfov Agentliyin Rəqəmsal həllər departamentinin müdir müavini, Pərvin Məmmədova Daxili nəzarət və audit departamentinin Risklərin qiymətləndirilməsi və təhlil şöbəsinin müdiri, Amin Quluzadə İnsan resursları departamentinin İstedadların idarəolunması şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin olunublar. (İqtisadiyyat.az)
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