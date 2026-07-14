https://news.day.az/azerinews/1847710.html Soğanın sağlamlığa 7 əsas faydası Soğan C vitamini, minerallar və antioksidantlarla zəngin qida olub, immuniteti gücləndirməyə, ürək sağlamlığını qorumağa, qan şəkərini tənzimləməyə və həzm sisteminin fəaliyyətini dəstəkləməyə kömək edə bilər.
Soğanın sağlamlığa 7 əsas faydası
Soğan C vitamini, minerallar və antioksidantlarla zəngin qida olub, immuniteti gücləndirməyə, ürək sağlamlığını qorumağa, qan şəkərini tənzimləməyə və həzm sisteminin fəaliyyətini dəstəkləməyə kömək edə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislər soğanın müntəzəm istifadəsinin iltihabın azalmasına, sümük sağlamlığının qorunmasına, həmçinin dəri və saçın daha sağlam olmasına müsbət təsir göstərə biləcəyini bildirirlər.
Bununla yanaşı, mədə-bağırsaq həssaslığı və reflüks problemi olan şəxslər soğanı ehtiyatla istehlak etməlidirlər. Hər bir qidada olduğu kimi, soğanın da normadan artıq istifadəsi arzuolunmaz təsirlərə səbəb ola bilər.
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