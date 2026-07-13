https://news.day.az/azerinews/1847735.html IV Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində D-8 Media Mükəmməllik Mərkəzinin konsepsiyasının təqdimatı keçirilir - FOTO IV Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində D-8 Media Mükəmməllik Mərkəzinin (D-8 Media Excellence Center) Strateji Konsepsiyasının təqdimatı keçirilir.
IV Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində D-8 Media Mükəmməllik Mərkəzinin konsepsiyasının təqdimatı keçirilir - FOTO
IV Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində D-8 Media Mükəmməllik Mərkəzinin (D-8 Media Excellence Center) Strateji Konsepsiyasının təqdimatı keçirilir.
Trend-in xüsusi müxbiri xəbər verir ki, tədbir zamanı iştirakçılara D-8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlər arasında media sahəsində əməkdaşlığın inkişafına, təcrübə mübadiləsinə, jurnalistlərin peşəkar potensialının artırılmasına və müasir rəqəmsal həllərin tətbiqinə yönəlmiş mərkəzin fəaliyyətinin strateji istiqamətləri təqdim olunur.
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